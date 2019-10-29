Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الفيضانات تتسبب فى تشريد 100 ألف شخص في تشاد والكاميرون

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 01:27 م
الفيضانات
الفيضانات
Advertisements
أ ش أ
أعلن مسؤولون محليون، أن ما لا يقل عن 100 ألف شخص تعرضوا للتشرد، جراء الفيضانات والأمطار الغزيرة التي اجتاحت المناطق الحدودية بين تشاد والكاميرون.

ووصف المسؤولون هذه الفيضانات بأنها الأسوأ من نوعها في هذه المناطق منذ عام 2012، وقالوا إن هطول الأمطار بغزارة دون توقف أدى إلى تدمير منازل ومزارع في قرية كيكاي في شمال الكاميرون خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح المسؤولون المحليون - في تصريحات لإذاعة الكاميرون اليوم /الثلاثاء/ - أن 70 ألف شخص أضيروا من جراء الفيضانات في الكاميرون، بينما أضير 30 ألفا آخرون عبر الحدود في تشاد، حيث فاضت مياه نهر لوجون عبر ضفتي النهر، منوهين بأن كثيرا من الضحايا يسعون للجوء والإقامة لدى أقاربهم في مناطق آمنة، بينما حوصر آخرون في مناطق يصعب الوصول إليها ويعانون من نقص المياه والغذاء والمواد الأساسية.

وقالوا إن مياه الأمطار والفيضانات غمرت الطرق، وتعرضت بعض الجسور لأضرار، ويتم استخدام القوارب للوصول إلى معظم القرى، مبرزين أن بعض السكان قالوا إنه إذا استمرت الفيضانات الحالية، فإن الأضرار ستتزايد بالنسبة للمشردين من جراء العمليات الإرهابية التى ترتكبها جماعة "بوكو حرام".

وأشار المسئولون إلى أن عدد المشردين في منطقة الحدود الشمالية الكاميرونية مع نيجيريا يبلغ حوالى 500 ألف مشرد، بينما يبلغ عدد اللاجئين النيجيريين هناك حوالى 60 ألف لاجيء .
Advertisements

ترشيحاتنا

سرق الملابس الداخلية.. قصة الجاسوس الذي كشف مكان البغدادي

يكسر صمته بتصريحات نارية عن الخطيب..تركي آل شيخ: الأهلي كبير دائما ولا يقف على أحد

وحش اغتصب فتاة عربية وقتلها حرقا.. تفاصيل مرعبة عن القاتل وحكم المحكمة.. صور

بين فترة انتقالية 10 سنوات وإلغاء قانون الإيجار القديم نهائيا.. 4 مقترحات بـ البرلمان منتظر إقرارها

رغم تلقيه 16 رصاصة.. أمريكي يسير 2400م على قدميه بحثا عن مستشفي

تعرف على موقف محمد صلاح من المشاركة أمام آرسنال في كأس الرابطة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر الصور الأولى لـ حادث تصادم قطار الأقصر بـ سيارة

تتصدر غلاف Harper's Bazaar .. كيت بلانشيت ترفض تقديم هذه الأدوار

رغم تلقيه 16 رصاصة.. أمريكي يسير 2400م على قدميه بحثا عن مستشفي