أول اشتباك مباشر بين الجيش السوري والقوات التركية

اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الثلاثاء، بين الجيش السوري والقوات التركية في شمال شرق سوريا، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم التركي في التاسع من أكتوبر، ضد وحدات حماية الشعب الكردية.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، إن القوات التركية شنّت صباحًا قصفًا مدفعيًا على قوات الجيش السوري ووقعت اشتباكات بالرشاشات على أطراف قرية الأسدية قرب الحدود مع تركيا.



وأشار عبد الرحمن إلى أن هذا ”أول صدام مباشر بين الطرفين“، منذ إطلاق أنقرة هجومها لإبعاد الأكراد عن حدودها.