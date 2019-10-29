هل تشبه والدتها.. مفيدة شيحة تنشر صورة والديها: بحبكو

نشرت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، صورة لوالدها ووالدتها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".



وعلقت الإعلامية مفيدة شيحة على الصورة قائلة: "أبويا وأمي بحبكو"، فيما علق عدد من متابعي الإعلامية على الصورة كالتالي: "شبه مامتك.. ربنا يخليهم ليكي".



جدير بالذكر أن والدة الإعلامية مفيدة شيحة تدعى برلنتي، وكانت فاجأتها في وقت سابق بمكالمة على الهواء لتعبر عن فخرها بها، وحذرت ابنتها من التحامل على الرجال قائلة: "هما ضهر لينا بردو".