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أخبار البلد

ألمانيا تؤكد أهمية دور مصر المحوري الذي تلعبه في القضايا الإقليمية

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 02:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكدت ألمانيا الدور المحوري الذي تلعبه مصر في جميع القضايا الإقليمية.

وأفاد بيان للمركز الألماني للإعلام بالقاهرة اليوم، الثلاثاء، بأن مصر سواء بالنظر إلى عملية السلام في الشرق الأوسط، والنزاعات في سوريا، أو بالنظر إلى ليبيا المجاورة أو الاضطرابات في السودان، تعد شريكا مهما في المحادثات مع ألمانيا في جميع القضايا والنزاعات الملحَّة بالمنطقة.

وشدد البيان على أن مصر تعتبر ركيزة إقليمية للاستقرار، وأنها تلعب دورا مهما في الحد من التصعيد في غزة، وأن كلا من مصر وألمانيا تدعمان حل الدولتين بالنسبة لعملية السلام في الشرق الأوسط.
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