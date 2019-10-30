Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

خبير خدع سينمائية يكشف أسرار الفيل الأزرق 2

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:20 ص
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
Advertisements
آيه عاطف
حل الفنان طارق مصطفى، الخبير الأبرز في فن الماكياچ والـ special effects، في أفلام "تراب الماس"، "الفيل الازرق"، "عيار ناري"، "فوتوكوبي"، الكويسين"، ضيفًا على راديو "إينرچي". 

وتناول الحوار علاقة الماكياچ وتأثيره في الدراما حسب نوع الفيلم وطبيعته، وكذلك نشأة وتطور الفن في مصر، بالإضافة إلى أبرز تجارب "مصطفى" في أفلامه. 

وقال: "أحب السينما وأبهرتني وأنا طفل، وفن الماكياچ أسسه الأجانب في مصر وتناقلت المعلومات دون وجود جهة تدرس الفن، فوصلنا في فترة التسعينات وأوائل الألفينات لحالة من الضعف، خصوصا حين سافرت ودرست هذا الفن في الخارج وعدت لأجد الجهات المنتجة لا تعرف ما هي "special effects". 

وتابع: تطور هذا الفن مكن المخرجين والمؤلفين من تقديم شخصيات جديدة قابلة للتصديق بصريا، أو شخصيات تضيف شيئا مهما في دراما الفيلم.

وأضاف: تمتعني الأفلام التي أدخل بسببها في تحدي مع نفسي مثل "تراب الماس" وجزء الأحلام في "الفيل الأزرق"، فبخلاف العمل مع أبطال الفيلم كنا نعمل مع 220 شخصا آخر، وكنا نرسم هؤلاء الأشخاص بالكامل.

وتابع: الممثلون أنواع أثناء عمل الماكياچ، هناك من يصمتون تماما وهناك من يتفاعلون مع العمل.

وأكمل: شيرين رضا دائما ما تحب تغيير شكلها بالماكياچ، هي من أكثر الممثلين الذين أحب العمل معهم.

وتابع: ماكياچ الشخصيات الحقيقية في أعمال السيرة الذاتية مثل "أم كلثوم" و"السادات" أصعب كثيرا من الشخصيات الخيالية، لأن الشخصيات المخترعة مساحة مفتوحة بينما الشخصيات التاريخية محدودة ويجب أن يكون الممثل قريب للغاية من الشخص الحقيقي.

وأضاف: من يريد تعلم فن الماكياچ والخدع السينمائية لا يلجأ لليوتيوب، هذه الدراسة مكلفة للغاية وتقوم على العمل والممارسة، التعلم الحقيقي يأتي بالتجربة والخطأ والممارسة، وهناك أماكن متخصصة تقدم كورسات في الماكياچ مثل "ميكب سكول" في الولايات المتحدة الأمريكية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غدًا.. إنجي علي تستضيف المخرج مروان حامد في أسرار النجوم

ترشيحاتنا

شاهد.. استقبال حار من فايلر ولاعبي الأهلي لـ حماصة

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

توقف عن تناولها فورًا.. 3 أطعمة تؤثر على صحة الدماغ

تخفيف العبء عن المواطنين.. النواب يطالب بتخفيض أسعار الكهرباء بعد تراجع الدولار

فيديو جراف| حقيقة استبدال راجح بشخص آخر في قضية محمود البنا

رفضت القسم على علاقتها بشخصين.. الحكم بشنق مصري قتل زوجته اللبنانية في الكويت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج جذاب و مجوهرات لافتة .. ناهد السباعي تتألق في أحدث جلسة تصوير

هيونداي تطلق أول صور رسمية لأزيرا 2021 بتحديثاتها الجديدة

تويوتا تكشف عن كوبين GR سبورت الأنيقة.. صور