احموا لبنان من الحريق .. رسالة الحريري لشعبه بعد إعلان استقالته

قال سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية، إنه منذ بداية المظاهرات في الشوارع اللبنانية من 13 يوما، حاول جاهدًا حماية البلاد والتوصل لأفضل قرار لحل تلك الأزمة ولكن لم يجد الحل المناسب.



وأعلن الحريري، من خلال خطابه أمام الشعب اللبناني، الذي أذيع على قناة اكسترا نيوز، أنه يتوجه لقصر "بعبده" لتقديم استقالة الحكومة، للرئيس "العماد ميشيل عون"، رئيس البلاد، وهذا تجاوبًا مع ارادة الشعب اللبناني ومطالبته بالتغيير.



وأضاف الحريري، أن على اللبنانيين ان يقدموا ما هو في مصلحة البلاد وحمايتها ومنع التدهور الاقتصادي، وأن مسئوليتهم هي كيفية حماية لبنان ومنع وصول أي حريق لها.



وتابع الحريري، قائلًا إن الاستقالة سيضعها تحت تصرف رئيس البلاد والشعب اللبناني، والأهم هو كرامة وسلامة البلاد، وأن لا احد اكبر من البلد ودعا للبلاد قائلًا: "الله يحمي لبنان..الله يحمي لبنان".

