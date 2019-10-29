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تعليم

بدء احتفالية ذكرى انتصار حرب أكتوبر و تكريم أوائل الطلبة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسى 2018/2019

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:02 م
بدء احتفالية
بدء احتفالية
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رنا اشرف_هدير عبده
بدء احتفالية ذكرى انتصار حرب أكتوبر وتكريم أوائل الطلبة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسى 2018/2019 التى قامت بتنظيمها إدارة السيدة زينب التعليمية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى وبالحديث عن شهر أكتوبر المجيد وبكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر أم الدنيا وستظل أد الدنيا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر"

جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تقام تحت رعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبحضور مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.
بدء احتفالية ذكرى انتصار حرب أكتوبر و تكريم أوائل الطلبة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسى 2018/2019
بدء احتفالية ذكرى انتصار حرب أكتوبر و تكريم أوائل الطلبة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسى 2018/2019
بدء احتفالية ذكرى انتصار حرب أكتوبر و تكريم أوائل الطلبة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسى 2018/2019
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