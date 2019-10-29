بدء احتفالية ذكرى انتصار حرب أكتوبر و تكريم أوائل الطلبة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسى 2018/2019

بدء احتفالية ذكرى انتصار حرب أكتوبر وتكريم أوائل الطلبة لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسى 2018/2019 التى قامت بتنظيمها إدارة السيدة زينب التعليمية.



بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى وبالحديث عن شهر أكتوبر المجيد وبكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي "مصر أم الدنيا وستظل أد الدنيا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر"



جدير بالذكر أن هذه الاحتفالية تقام تحت رعاية محمد عطية وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وبحضور مجلس الآباء والأمناء والمعلمين.