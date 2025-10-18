الحب يحيط بنا.. تعليق داليا البحيري على صورتها مع زوجها

شاركت الفنانة داليا البحيري صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت مع زوجها في أجواء رومانسية.

وعلقت البحيري على الصورة قائلة: "الحب يحيط بنا، في الزواج نحب كل يوم، ونغفر كل يوم".

تعرض داليا البحيري لحادث سير

وكانت قد نجت الفنانة داليا البحيري من حادث سير مروع، حيث نشرت صورة عبر حسابها على موقع “إنستجرام” وثّقت من خلالها ما تعرضت له، معربة عن امتنانها لنجاتها بسلامة.

وأوضحت البحيري أنها قضت صيفاً مليئاً بالمتاعب، بدءاً من ضغوط الانتقال من منزل إلى آخر، مروراً بإصابتها بوعكة صحية استمرت لأسابيع، ثم إصابة زوجها بحالة مرضية استدعت دخولهما المستشفى.