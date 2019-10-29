شاهد.. استقبال حار من فايلر ولاعبي الأهلي لـ حماصة

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم واللاعبين بالنادي الأهلي على استقبال ومصافحة محمد سمير حماصة مشجع الأهلي الذي تعرض لحادث أليم أدى إلى بتر قدميه وذلك على هامش المران الجماعي للفريق مساء اليوم بملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.





وقام رينيه فايلر المدير الفني بمصافحة مشجع الفريق والتقاط الصور التذكارية معه للشد من ازره ووعده بالعمل بقوة لمواصلة الانتصارات في كافة البطولات المحلية والقارية لإسعاد جماهير الاهلي وتلبية كافة طموحاتها.





وقام اللاعبون والجهاز الإداري بمصافحة حماصه قبل نزولهم الملعب للمران وقدم له سيد عبد الحفيظ مدير الكرة قميص الاهلي هدية له ثم التف الجميع حوله لالتقاط الصور التذكارية.





وكان أعضاء مجلس إدارة الأهلي وعدد من اللاعبين قد حرصوا على زيارة محمد سمير “حماصه” بعد تعرضه لحادث القطار الذي ادى إلى بتر قدميه عقب مباراة الأهلي واطلع برا بطل جنوب السودان في تمهيدي النسخة الجارية من دوري أبطال أفريقيا.





وأعرب حماصه عن سعادته بزيارة الاهلي اليوم ومتابعة مران الفريق مؤكدا ان مشاعر الود التي لمسها اليوم من الجميع خففت الكثير من آلامه ورفعت روحه المعنوية.