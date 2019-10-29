عبد الحفيظ وعدلي يتوجهان للإمارات غدا للإعداد لمعسكر الأهلي

يغادر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي و سمير عدلي المدير الإداري للفريق الاول لكرة القدم، القاهرة إلى الإمارات مساء غد الأربعاء؛ للاطمئنان علي كافة الأمور المتعلقة بسفر بعثة الفريق وترتيب إجراءات الإقامة وحجز ملاعب التدريب ووسائل الانتقالات وغيرها من الأمور التنظيمية للمعسكر .



ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى الإمارات يوم الخميس المقبل لإقامة معسكر مغلق أثناء فترة توقف بطولة الدوري العام بسبب مشاركة منتخب مصر الأولمبي في بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020والتي تستضيفها مصر .



يأتي معسكر الإمارات استعدادًا للمرحلة المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات المهمة؛ سواء في بطولة الدوري أو في مستهل مشوار الاهلي في دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا.



