رويترز: ميشال عون يدرس استقالة الحريري

قالت مصادر بالرئاسة اللبنانية لوكالة رويترز إن الرئيس ميشال عون يدرس استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.



وأضافت أنه من المتوقع ألا يصدر عون أمرا بتشكيل حكومة تصريف أعمال اليوم، كما لن يطلب من الحريري توليها.



وكان الحريري قد أعلن أنه يضع استقالته بين يدي الرئيس اللبناني ميشال عون، والشعب اللبناني.



كما قال على تويتر إنه في طريقه إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتسليم الاستقالة رسميا.



وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الرئاسة اللبنانية ستصدر بيانا بعد قليل بشأن الاستقالة.



