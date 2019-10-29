Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رويترز: ميشال عون يدرس استقالة الحريري

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 06:13 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قالت مصادر بالرئاسة اللبنانية لوكالة رويترز إن الرئيس ميشال عون يدرس استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.

وأضافت أنه من المتوقع ألا يصدر عون أمرا بتشكيل حكومة تصريف أعمال اليوم، كما لن يطلب من الحريري توليها.

وكان الحريري قد أعلن أنه يضع استقالته بين يدي الرئيس اللبناني ميشال عون، والشعب اللبناني.

كما قال على تويتر إنه في طريقه إلى القصر الرئاسي في بعبدا لتسليم الاستقالة رسميا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية أن الرئاسة اللبنانية ستصدر بيانا بعد قليل بشأن الاستقالة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبنان.. شبح الاستقالة يطارد الحريري

لا أحد أكبر من وطنه.. الحريري يقدم استقالته

أول رد فعل من وليد جنبلاط بعد استقالة الحريري

سعد الحريري يكشف سبب استقالته من رئاسة الحكومة

وزير داخلية لبنان تكشف: استقالة الحريري ضرورية لمنع كارثة محققة

شاهد.. لحظة تقديم سعد الحريري استقالته إلى الرئيس اللبناني

ترشيحاتنا

بسبب شهيد تذكرة القطار.. ياسمين صبري تتهجم على أحد متابعيها

أول رد فعل من محمد محمود عقب إجرائه جراحة الرباط الصليبي

قصير جدا.. سلمى أبو ضيف تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ضياء رشوان يعرض خطاب مرتضى منصور على مجلس نقابة الصحفيين.. تفاصيل

التسامح الرياضي.. فرج عامر يكشف عن موقفه من صلح مرتضى منصور والخطيب

كمساري قطار الإسكندرية: مارست عملي ولم أجبرهما على النزول من القطار.. والنيابة: أنت قتلتهما.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفل عمره 20 شهرا يلقى مصرعه على يد والدته.. لن تتخيل السبب.. شاهد

آسر ياسين ينشر صورا مع مرضى متلازمة داون

أول ظهور لـ فاتن موسى ومصطفى فهمى بعد زواج ابنته.. صور