الإفتاء تكشف سبب تفاقم مشاكل الزواج الثاني.. فيديو

قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، إننا لدينا وحدة الارشاد الاسرى داخل دار الإفتاء المصرية وتقوم هذه الوحدة بتأهيل المقبلين على الزواج، كما يوجد لجنة للإرشاد الأسري بها خبير في علم النفس الاجتماعي وخبير شرعي وخبير في التطور الحياتي.



وأضاف " عمرو الورداني " في حواره في برنامج " حديث المساء"، المذاع على قناة " ام بي سي مصر "، أن التعامل مع حالة الزواج الثاني على انها حالة فردية أمر صحيح ويجب ألا نتعامل مع الزواج الثاني على أنه شىء شائع لأن التعامل معه على أنه شائع يؤدي إلى تفاقم المشاكل.



وأشار " الورداني " إلى أن الشرع عندما يصف الزوجة الأولى والثانية يسميهم الزوجة والزوجة الأخرى هكذا يصفهم الشرع حتى يساوي بين الزوجتين مشيرًا إلى أن معظم المشاكل التي تتعلق بالزواج الثاني هي عدم إعلام الزوجة الأولى.

