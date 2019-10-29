علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش

تأهل علي فرج المصنف الأول عالميا إلى الدور نصف النهائي من بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش، بعد الفوز على الإنجليزي داري سيلبي بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات، في دور الثمانية..





خسر علي فرج الشوط الأول بنتيجة ٨-١١، ولكنه عاد للفوز في الشوط الثاني بنتيجة ١١-٧، وفي الشوط الثالث ١١-٩، وأنهى المباراة التي استمرت ٥٤ دقيقة في شوطها الرابع الذي انتصر فيه ١١-٥، ليتأهل فرج للدور نصف النهائي.



