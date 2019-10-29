Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:09 م
علي فرج
علي فرج
Advertisements
محمد رشاد
تأهل علي فرج المصنف الأول عالميا إلى الدور نصف النهائي من بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش، بعد الفوز على الإنجليزي داري سيلبي بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرامات، في دور الثمانية..

خسر علي فرج الشوط الأول بنتيجة ٨-١١، ولكنه عاد للفوز في الشوط الثاني بنتيجة ١١-٧، وفي الشوط الثالث ١١-٩، وأنهى المباراة التي استمرت ٥٤ دقيقة في شوطها الرابع الذي انتصر فيه ١١-٥، ليتأهل فرج للدور نصف النهائي.

وتستضيف مصر بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش في الفترة بين 25 أكتوبر الجاري وحتى الأول من نوفمبر، حيث تقام المباريات في سفح الأهرامات بقيمة جوائز مادية تصل إلى 185 ألف دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مروان الشوربجي يتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم للإسكواش

فارس دسوقي يقصي روسنير من بطولة العالم للاسكواش.. ويواجه غوسال في دور الـ 16

كريم عبد الجواد يتأهل لدور الـ 16 من بطولة العالم للإسكواش

علي فرج يقصي عمر مسعد من بطولة الأهرام الدولية للإسكواش

أبو الغار يودع بطولة الأهرام للإسكواش أمام سيمبسون

دسوقي يتأهل لدور الثمانية في بطولة مصر الدولية للإسكواش

ترشيحاتنا

الداخلية تطالب مالكي السيارات سرعة التوجه لإدارات المرور.. تعرف على السبب

مصيبة .. تعليق مثير من نجيب ساويرس على استقالة سعد الحريري.. شاهد

أمسك بمقبض القطار واختفى تحته .. النائب العام: حبس رئيس قطار طنطا في واقعة التذكرة

تفاصيل جديدة حول إصابة نجم الزمالك بالرباط الصليبي

طفرة غير مسبوقة.. تعرف على حجم الغاز الطبيعي المصري المباع 2018 /2019

ضياء رشوان يعرض خطاب مرتضى منصور على مجلس نقابة الصحفيين.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جريء .. أسماء شريف منير تفاجئ متابعيها بإطلالة غير متوقعة في دبي

مستشار أمن قومي أمريكي يعلق على قمة محمد بن سلمان ورئيس البرازيل.. تفاصيل

هانتعشى إيه النهاردة.. فطيرة الجبنة والسبانخ وطماطم مخللة.. والحلو: زبادى خلاط بالصودا