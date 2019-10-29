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حوادث

تركيب الملصق الإلكتروني وتغير اللوحات.. الداخلية تهيب بمالكي السيارات والدراجات النارية التوجه للمرور.. فيديو

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 10:20 م
الداخلية تهيب بمالكي
الداخلية تهيب بمالكي السيارات التوجه للمرور
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مصطفي الرماح - محمد صبري
تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكي المركبات بجميع أنواعها التي تحمل اللوحات ذات الحروف والأرقام، التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكتروني.

وناشدت الوزارة المواطنين من مالكي المركبات عدا الدراجات النارية والتي تحمل لوحات معدنية قديمة "أرقام فقط"، التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة "حروف وأرقام"، وذلك بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الوادي الجديد، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، مطروح، البحر الأحمر، أسوان، أسيوط" كمرحلة أولى، تمهيدًا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية على جميع محافظات الجمهورية عقب استكمال تدبير اللوحات المعدنية المؤمنة لباقي المحافظات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لجميع مستخدمي الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الانضباط على الطرق، كما تتيح المنظومة آلية التعرف على المركبات المبلغ بسرقتها والمطلوبة أمنيًا، كما تتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا، وذلك في ضوء البدء في استحداث منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.
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