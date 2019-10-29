قطع المياه عن وسط مدينة أسوان 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع المياه مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29-10-2019، ولمدة 6 ساعات عن وسط مدينة أسوان.



وذكرت الشركة فى بيان لها، أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، بإجراء أعمال الصيانة الكهربائية بمحطة مياه جبل تقوق بمدينة أسوان مما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن وسط البلد بالكامل وحتى منطقة أطلس، وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29/10/2019 وحتى الساعة الرابعة من فجر اليوم التالى الأربعاء الموافق 30/10/2019.



وتهيب الشركة بالمواطنين الاستعداد لذلك.