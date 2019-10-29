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أخبار العالم

فيسبوك تتهم شركة إسرائيلية باختراق حسابات بعض مستخدمي واتساب

الثلاثاء 29/أكتوبر/2019 - 11:32 م
صدى البلد
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شريف سيد
رفعت شركة فيسبوك دعوى قضائية ضد شركة أمن معلومات "سيبرانية" إسرائيلية، بسبب اختراقها حسابات بعض مستخدمي برنامج الواتساب بداية العام الجاري.

وقالت فيسبوك في الدعوى التي تقدمت بها، إن شركة "إن اس أو جروب" الإسرائيلية، قد استخدمت خوادم برنامج الواتساب لنشر البرامج الضارة على 1400 هاتف محمول في محاولة لاستهداف الصحفيين والدبلوماسيين ونشطاء حقوق الإنسان وكبار المسؤولين الحكوميين والأطراف الأخرى، وفق ما نقلته شبكة "سي ان بي سي نيوز" الأمريكية.

وأكدت شركة واتساب على هذه الاتهامات من قبل دون ذكر الشركة التي تقف وراء هذه الجرائم.

وأضافت شركة فيسبوك أن شركة "ان اس أو" لم تستخدم برنامجها الرائد في الوصول إلى الرسائل المرسلة عبر تطبيق واتساب فقط، بل التطبيقات المنافسة مثل ابل اي مسج، وسكاي بي، وتليجرام، ووي شات وماسنجر فيسبوك.

ومن جانبه قال ويل كاثكارت، رئيس شركة واتساب في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست: "الهواتف المحمولة توفر لنا فوائد عديدة، لكنها انقلبت علينا، حيث يمكنها الكشف عن مواقعنا ورسائلنا الخاصة، وتسجيل المحادثات الحساسة التي أجريناها مع الآخرين".

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