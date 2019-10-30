الوزراء والمحافظون يستقلون أول أتوبيس كهربائي في مصر

استقل المشاركون في احتفالية تدشين أول أتوبيس كهربائي في مصر، ضمن مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، بينهم مسئولون وفنانون مصريون وعالميون، الأتوبيس والسير به، وذلك بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذلك ممثلو شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.





وصعد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس يسري النمر رئيس مجلس إدارة مصنع 200 الحربي، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ووزير قطاع الأعمال العام، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والنائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بالبرلمان ، واللواء مجدى أنور، رئيس الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أركان حرب محسن المحلاوى، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للبترول، وشركة مواصلات مصر، وممثلو هيئة النقل العام بالمحافظات، لخوض أول تجربة للأتوبيس كهربائي.





وشاركهم أيضا ، وما رينتو، رئيس مجلس إدارة شركة فوتون الصينية، ورئيس مجموعة شركة فروتون العالمية، والدكتور ميشيل نايت الرئيس التنفيذي لشركة IMUT، ولياو ليتشينج اسفير دولة الصين في مصر، ولي واي رئيس مجلس إدارة شركة بكين بالكونجرس الأمريكي، والفنانة يسرا والفنانة نشوى مصطفى والفنان أحمد فاروق وسالي عبد السلام.





احتفلت وزارة الإنتاج الحربي مساء الثلاثاء، بتدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، وعرض أول أتوبيسين كهربائيين تم وصولهما من الصين في إطار المرحلة الأولى من تطبيق إستراتيجية توطين تصنيع المركبات الكهربائية في مصر، بحضور الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وكذا ممثلو شركة "فوتون" الصينية، والدكتور ميشيل نايت، الرئيس التنفيذي لشركة IMUT وأحد العلماء المصريين بالخارج.





يأتي الاحتفال في ضوء الاتفاقية التي شهدها الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين على هامش "منتدى الحزام والطريق" خلال شهر أبريل الماضي، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات مصنع 200 الحربي وشركة "فوتون" الصينية لنقل وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر، حيث تهدف هذه الاتفاقية إلى تصنيع 2000 أتوبيس كهربائي بمصنع 200 الحربي على مدار أربع سنوات وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45%.



