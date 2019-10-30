أسأل الله لكم رعاية وتوفيقاً.. ندى بسيوني تهنئ جمهورها بـ ذكرى المولد النبوي

هنّأت الفنانة ندى بسيونى، الأمة الإسلامية، بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوى الشريف، والذى يوافق يوم 9 من نوفمبر المقبل.
ووجهت ندى بسيونى، رسالة إلى متابعيها عبر حسابه على موقع "انستجرام": " كل عام وانتم بخير بحلول شهر ربيع الاول ذكرى ميلاد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اسال الله لكم حفظا وسترا ورعاية وتوفيقا ومددا وعطاء ووصلا وقربا وخيرا".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.
مسرحية "حمام الست" تدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تاجر آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.