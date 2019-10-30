أسأل الله لكم رعاية وتوفيقاً.. ندى بسيوني تهنئ جمهورها بـ ذكرى المولد النبوي

هنّأت الفنانة ندى بسيونى، الأمة الإسلامية، بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوى الشريف، والذى يوافق يوم 9 من نوفمبر المقبل.





ووجهت ندى بسيونى، رسالة إلى متابعيها عبر حسابه على موقع "انستجرام": " كل عام وانتم بخير بحلول شهر ربيع الاول ذكرى ميلاد سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اسال الله لكم حفظا وسترا ورعاية وتوفيقا ومددا وعطاء ووصلا وقربا وخيرا".





يذكر أن آخر أعمال الفنانة ندى بسيوني مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.



