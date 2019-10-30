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مرأة

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان جنيفر لوبيز الأحمر.. صور

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:00 ص
جنيفر لوبيز
جنيفر لوبيز
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هاجر هانئ
تألقت كعادتها الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بإطلالة كلاسيكة أنيقة وجذابة، وذلك خلال ظهورها فى إحدى المناسبات.

فقد ظهرت جنيفر لوبيز بفستان كلاسيك من دار الأزياء العالمية ALEX PERRY، حيث ارتدت فستاناً متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون الأحمر، وأتسم التصميم بالقماش اللامع الذى لا يحمل أى نقوشات.

وقد بلغ سعر فستان جنيفر لوبيز الأحمر 2400 دولار أمريكى، ونسقت معه حذاء صيفياً أنيقاً ذا كعب عالٍ.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جنيفر لوبيز على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج الهادئة، مما منحها إطلالة أنيقة وجذابة.
مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان جنيفر لوبيز الأحمر.. صور
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