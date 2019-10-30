مش هتصدق.. سعر غير متوقع لـ فستان جنيفر لوبيز الأحمر.. صور

تألقت كعادتها الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بإطلالة كلاسيكة أنيقة وجذابة، وذلك خلال ظهورها فى إحدى المناسبات.





فقد ظهرت جنيفر لوبيز بفستان كلاسيك من دار الأزياء العالمية ALEX PERRY، حيث ارتدت فستاناً متوسط الطول وذا أكمام طويلة باللون الأحمر، وأتسم التصميم بالقماش اللامع الذى لا يحمل أى نقوشات.





وقد بلغ سعر فستان جنيفر لوبيز الأحمر 2400 دولار أمريكى، ونسقت معه حذاء صيفياً أنيقاً ذا كعب عالٍ.



