الأولوية للسعوديين.. القرار التاريخي يصدره محمد بن سلمان.. قريبا

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن "الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبا، وأن القرار سيتخذه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.





قال الأمير عبد العزيز، في كلمة أمام مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الذي يعقد في الرياض، اليوم الأربعاء: "القرار التاريخي سيحدث قريبا... لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب".





وأضاف :"وسيكون أولا وقبل كل شيء قرارا سعوديا... على وجه التحديد قرار الأمير محمد".





وكانت قد أكدت مصادر مطلعة لـ"العربية" أن هيئة سوق المال السعودية تتجه للإعلان عن اكتتاب أرامكو الأحد المقبل، 3 نوفمبر، على أن يبدأ اكتتاب أرامكو في السوق السعودية 4 ديسمبر 2019.





وتعتزم عملاق النفط السعودي أرامكو طرح حصة من أسهمها للاكتتاب في سوق السعودية، قبل أن يتم طرح حصة في أحد الأسواق العالمية.





وأضافت القناة، نقلا عن مصادر، أن الشركة النفطية العملاقة "ستعلن عن سعر الطرح في 17 نوفمبرالمقبل"، مؤكدة أن التداول على الشركة في بورصة الرياض سيبدأ في 11 ديسمبر.





وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت لوكالة "رويترز"، في وقت سابق اليوم، إن "أرامكو" تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من نوفمبر.





وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية، أن "شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد المقبل".





من جهته، قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي، إن شركة النفط السعودية أرامكو لم تخاطب الهيئة بشأن طرحها العام الأولي المزمع.



