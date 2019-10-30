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أخبار العالم

بسبب الاحتجاجات.. إغلاق ميناء أم قصر العراقي

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:18 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
كشفت سكاي نيوز عربية عن وقف العمل في ميناء أم قصر العراقي، وذلك عقب تسبب المتظاهرين في إغلاق مداخل الميناء.

وكان هادي العامري الأمين العام لمنظمة بدر العراقية، أعلن استجابته لدعوة مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون، بسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" قال العامري في بيان مقتضب:"سنتعاون معًا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي، وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة".

وكان الصدر قد قال في بيان:"جوابا على كلام الأخ عادل عبد المهدي، كنت أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك، أما إذا رفضت، فإنني أدعو الأخ هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فورا، والعمل معا لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على إصلاحات جذرية، من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت".

وأضاف:"وفي حال عدم تصويت البرلمان فعلى الشعب أن يقول قولته..ارحل..الثائر مقتدى الصدر".
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