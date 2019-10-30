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أخبار العالم

وزير الطاقة السعودي: قرار طرح أرامكو سيتخذه ولي العهد بالوقت المناسب

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 10:40 ص
السعودية
السعودية
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أ ش أ
قال الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة السعودي، إن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية المملوكة للدولة سيتم قريبا، وأن القرار بيد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الطاقة السعودي - في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، الذي يعقد في الرياض حسبما نقلت قناة العربية الاخبارية اليوم الاربعاء - "سيحدث قريبا.. لكنه سيحدث في الوقت المناسب وبالنهج المناسب وبالتأكيد بالقرار المناسب".

وأضاف "وسيكون أولا وقبل كل شيء قرارا سعوديا .. على وجه التحديد قرار الأمير محمد".

ويعتبر طرح أرامكو الأولي حجر الزاوية في خطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي وتقليص اعتماده على إيرادات النفط.
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