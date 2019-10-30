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فن

سعرها 24 ألف جنيه.. يسرا تنشر صورتها داخل أول سيارة تعمل بالكهرباء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:59 ص
يسرا
يسرا
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قسم الفن
نشرت الفنانة يسرا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة لها وهي تقوم بتجربة أول سيارة تعمل بالكهرباء.

السيارة الجديدة دشنتها وزارة الإنتاج الحربي في احتفالية المجمع الصناعي للمركبات الكهربائية، بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة فوتون الصينية، وشركة imut المصرية، وذلك مساء أمس، الثلاثاء.

وكان وزير الدولة للإنتاج الحربي، قال إن الوزارة ستنتج "عربات ميني كار" تكفي الأسرة المصرية، وإن سعرها سيكون في متناول الجميع، مضيفا: "هي صغيرة ولكن ستكفي الأسرة، وستسير لمسافة جيدة دون الحاجة لإعادة الشحن".

وقدر سعر السيارة بـ 24 ألف جنيه.
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