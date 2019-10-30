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أخبار البلد

تكرم أسر الشهداء.. القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية بالقاهرة والسويس

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 12:04 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
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محمد ابراهيم
نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكرى الندوة التثقيفية والتوعوية لمدارس السويس بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، واللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، بنادي النصر للبترول بالسويس تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.

يأتي ذلك استمرارا لاحتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد.

بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر من الجيش والشرطة، وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى كلمة قدم فيها التهنئة والشكر لشعب السويس البطل على ما قدمه من بطولات خلال حرب أكتوبر 1973 المجيدة، تلا ذلك محاضرة عن الأعمال القتالية والبطولية للقوات المسلحة، كذلك دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري في رفع روح الولاء والانتماء لقطاعات المجتمع المدنى، وقدمت طلائع التربية والتعليم بالسويس عروضا فنية ومسرحية وأوبريت عن نصر أكتوبر وفي نهاية الندوة تم تكريم عدد من أسر الشهداء.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ندوة على مسرح وزارة الشباب والرياضة بحضور مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات؛ بدأت بعرض فيديو عن انتصارات أكتوبر المجيدة من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، ثم ألقى قائد قوات الدفاع الشعبي كلمة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة في القضاء على العناصر الإرهابية، وألقى أحد الضباط المقاتلين في شمال سيناء سابقًا كلمة روى فيها قصة أحد كمائن ودوريات أبطال القوات المسلحة بشمال سيناء.

وتم تكريم عدد من أسر الشهداء والمصابين، وفي نهاية الندوة تم عرض فقرات استعراضية فنيه لطلبة المدرسة وفقرة الكورال.

حضر الندوة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الوزارة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.
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