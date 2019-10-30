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مرأة

بالتايجر.. إطلالة غير متوقعة لـ يسرا برفقة صديقاتها

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:53 م
صدى البلد
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نهى هجرس
نشرت الفنانة بوسى شلبى، صورة جديدة لها برفقة مجموعة من الفنانات عبر حسابها الشخصى على " إنستجرام"

وظهرت بها يسرا، ببلوزة من التايجر بأكمام طويلة، ووضعت حزام باللون الأسود على الخصر، وبنطال باللون الأسود، وأنتعلت حذاء طويل من التايجر يتناسب مع إطلالتها، وحملت حيبة يد باللون البنى، ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط دائرى

وأختارت يسرا، تسريح شعرها الذهبى على طريقة ذيل الحصان التى تتناسب مع إطلالتها الناعمة، وأعتمدت فى المكياج على الألوان الترابية التى تتناسب مع ملامح وجهها، ووضعت أحمر شفاة باللون البنى
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