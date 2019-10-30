فيلم الجوكر يحقق إيرادات 852 مليون دولار

حقق فيلم جوكر إيرادات وصلت إلى 852 مليون دولار وذلك منذ عرضه فى 4 اكتوبر الحالى.



والفيلم مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.



ويضم الفيلم عددًا هائلًا من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.

