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رياضة

اخبار الرياضة .. صلاح ينافس رونالدو وميسي .. إنقاذ لاعب سيراميكا من الموت.. مؤمن يعود .. وعبدالحفيظ يتحرش بالزمالك

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 03:34 م
مرتضي منصور وسيد
مرتضي منصور وسيد عبدالحفيظ
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اسراء اشرف
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة جلوب سوكر
تواجد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في قائمة المرشحين للتتويج بجائزة "جلوب سوكر" لأفضل لاعب في العالم خلال العام الجاري 2019، لا سيما وأنه قدم مستويات لافتة مع الريدز.

شاهد .. لحظة إنقاذ لاعب سيراميكا كليوباترا من الموت
أنقذ فريد رضوان طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، حياة حسني زكي لاعب وسط فريقه، بعد أن سقط اللاعب مغشيا عليه في مباراة النصر التي أقيمت عصر اليوم على ملعب النصر بالجولة الثانية من مباريات مجموعة القاهرة والقناة في دوري الدرجة الثانية.

مفاجأة.. مؤمن زكريا ينضم لمعسكر الأهلي بالإمارات
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، اصطحاب مؤمن زكريا، مع الفريق بمعسكر الإمارات.

يتحرش بنادي الزمالك.. مرتضى منصور يفتح النار على سيد عبدالحفيظ
شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجوما ناريا على سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحات الأخيرة.
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