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رياضة

مفاجأة.. مؤمن زكريا ينضم لمعسكر الأهلي بالإمارات

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 01:32 م
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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عبدالحكيم ابو علم
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، اصطحاب مؤمن زكريا، مع الفريق بمعسكر الإمارات.

وحصل الجهاز الإداري على تأشيرات السفر وتذاكر الطيران، وتحدد صباح الغد موعدا لسفر البعثة، استعدادا لبدء المعسكر التدريبي الذي حدده رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، بهدف تحقيق أقصى استفادة خلال فترة توقف الدوري بسبب الأجندة الدولية والتي تشهد مشاركة المنتخب الوطني الأول في لقائي كينيا وجزر القمر المقرر لهما الشهر المقبل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، ومشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة إفريقيا التي تقام في مصر والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.


ويسعي الجهاز الفني، لدعم مؤمن زكريا نفسيا ومعنويا، بعد عودته من ألمانيا، وسوف يؤدي البرنامج التأهيل مع الفريق في الإمارات.

ومن المقرر أن يسبق سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، بعثة الفريق حيث يتوجه الثنائي للإمارات مساء اليوم للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمعسكر قبل وصول الفريق.
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