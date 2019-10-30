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مرأة

احذر.. الفياجرا تسبب العمى

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:31 م
اضرار الفياجرا
اضرار الفياجرا
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رشا عوني
اعتاد الكثير من الرجال على تناول أٌراص الفياجرا التي تساعد في علاج مشكلة الضعف الجنسي، لكن أثبتت العديد من الدراسات الطبية والأبحاث العلمية مخاطر تهدد صحة الرجال بسبب تناول أقراص الفياجرا، لكن أخطرها إنها تسبب ضعف النظر وقد يتفاقم الأمر في النهاية لتصيب بالعمى.

بحسب موقع medicalnewstoday، تحتوي أقراص الفياجرا على مادة سيلدنافيل "sildenafil، والتي تؤثر بشكل سلبي على عمل أحد الانزيمات الضرورية للعين والتي تنقل إشارة الضوء من الشبكية إلى المخ مما يسبب في النهاية لتدمير الخلايا الشبكية وبالتالي يؤثر على النظر.

كما أن بعض الأدوية منها فياجرا sildenafil، وسيالس tadalafil، والليفترا .vardenafil تعمل على منع إنزيم فوسفودياستيريز الموجود في العين مما قد يتسبب فقدان البصر الجزئي أو الكلي. 

وأوضحت بعض الأبحاث العلمية أن الأشخاص المصابين بالتهاب الشبكية الصباغى "retinitis pigmentosa" أو العشى الليلي، هم أكثر عرضى لفقدان البصر في حال تناول أقراص الفياجرا.

وأكدت دراسات أخرى أن اضطراب الرؤية الملونة هو أحد الآثار الجانبية الموصوفة لأقراص الفياجرا بسبب مادة سيلدنافيل "sildenafil
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