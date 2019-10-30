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توك شو

تعرف على أدوات وألوان رسم شخصيات الهالوين.. فيديو

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:24 م
ميكب اب الهالوين
ميكب اب الهالوين
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توك شو
قالت ساندي الميكب ارتست المغربية، إنها درست الميكب فى مدرسه فرنسية، مضيفة أنها تعرفت على القواعد الأساسية للميك اب العادي ودرست 10 كورسات ميكب سواريه وكورس واحد لميكب الفانتازى "ميكب الهالوين " وعلى الرغم من ذلك فأنا عاشقه لميكب الفانتازى.

وأضافت ساندى الميكب ارتست المغربية فى حوارها ببرنامج IN BOX " المذاع على قناة " صدى البلد 2 " أن أغلب الأشخاص تفضل رسم شخصيات مرعبة على الوجه. 

وذكرت ساندى الميكب ارتست المغربية أنها تعشق كل ما يخص المرأة فهي محترفة فى الميكب وأعمال التطريز والتلوين والرسم، مشيرة الى أنها تركز على قواعد الميكب الأساسية للعمل على كل الوجوه الدائرية أو المربعة وغيرها. 

أوضحت ساندى الميكب ارتست المغربية أنها لا تهتم بعمل الميك اب فقط وإنما الاكسسوار الخاص لاكتمال الشخصية.

وتابعت ساندى الميكب ارتست المغربية ان الشخصية يمكن ان ترسمها على الوجه تصل إلى 10 ساعات، لافتة إلى أنها ترسم الشخصيات على وجهها بسبب طول الساعات فترفض الموديل ان تخوض التجربة.

وأكدت ان الألوان المستخدمة غير ضارة على البشرة من مرة او اتنين مؤكدة ان ميكب الفانتازى ضرورى ان يصاحبه الموهبة عكس الميك اب العادي فهو يحتاج نوعا من الصبر والحس الفنى.

وكشفت ان قريبًا يقام اول كورس فى مصر للفانتازي واوضحت ان البلاشر أو الألوان الكريمية والجل الالينر من الأدوات سهلة الاستخدام فى اى لوك هالوين. 
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