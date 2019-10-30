تليفونات بني سويف يفوز 1-0 على الفيوم في ختام الجولة الثانية بـ الممتاز ب

حقق الفريق الأول بنادي تليفونات بني سويف الفوز علي فريق الفيوم بهدف نظيف، سجله اللاعب الأفريقي مانجا، في ختام الجولة الثانية بالموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019 /2020.





بهذه اللقاء تختتم مباريات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى مجموعة الصعيد، حيث أقيم أول أمس أولى اللقاءات بين نادي بني سويف ونادي سوهاج والتى انتهت بفوز بني سويف، واستكملت باقي لقاءات الجولة بالأمس وجاءت نتائج المباريات كالتالي:





الألومنيوم 1-0 المنيا

طهطا 1-1 الإعلاميين

شبان قنا 2-1 بترول اسيوط

البنك الاهلي 3-0 ديروط .





ويأتى ترتيب المجموعة كالآتي:





١-بني سويف

٢-البنك الأهلي

٣-تيلفونات بني سويف

٤-بترول أسيوط

٥-الفيوم

٦-الألومنيوم

٧-شبان قنا

٨-الإعلاميين

٩-المنيا

١٠-سوهاج

١١-طهطا