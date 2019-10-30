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فن

مساء الورد.. ريم البارودى تتألق فى إطلالة جذابة.. شاهد

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:39 م
ريم البارودى
ريم البارودى
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سيد احمد
نشرت الفنانة ريم البرودى صورة لها من جلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت ريم البارودى قائلة " مساء خاص جدا لكم جميعا ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

مساء السكر - قمر - مساء الورد

يذكر أن الفنانة ريم البارودي، تم تكريمه يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، في الجزائر، تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية ضمن فعاليات مهرجان الأيام الدولية للباس التقليدي الجزائري.











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