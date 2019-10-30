مساء الورد.. ريم البارودى تتألق فى إطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الفنانة ريم البرودى صورة لها من جلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلقت ريم البارودى قائلة " مساء خاص جدا لكم جميعا ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
مساء السكر - قمر - مساء الورد
يذكر أن الفنانة ريم البارودي، تم تكريمه يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، في الجزائر، تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية ضمن فعاليات مهرجان الأيام الدولية للباس التقليدي الجزائري.
وعلقت ريم البارودى قائلة " مساء خاص جدا لكم جميعا ".
وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:
مساء السكر - قمر - مساء الورد
يذكر أن الفنانة ريم البارودي، تم تكريمه يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، في الجزائر، تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية ضمن فعاليات مهرجان الأيام الدولية للباس التقليدي الجزائري.