مساء الورد.. ريم البارودى تتألق فى إطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الفنانة ريم البرودى صورة لها من جلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".وعلقت ريم البارودى قائلة " مساء خاص جدا لكم جميعا ".وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:مساء السكر - قمر - مساء الورديذكر أن الفنانة ريم البارودي، تم تكريمه يوم الجمعة 11 أكتوبر الجاري، في الجزائر، تحت رعاية وزارة الثقافة الجزائرية ضمن فعاليات مهرجان الأيام الدولية للباس التقليدي الجزائري.