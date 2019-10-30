نجم الأهلي: مستقبل فايلر مازال غامضا ولقب السوبر سبب اكتساب الثقة

أكد أسامة عرابي ، نجم النادي الأهلي السابق ، أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي استطاع أن يقدم مستوى جيدا منذ تولي الفريق ولكن لم يتم حسم الأمر نهائيا بعد خوض مباراة في ظل الضغوط .
وأضاف أسامة عرابي في تصريحات خلال لقائه بفضائية " أون سبورت"، أن رينيه فايلر استطاع أن يجذب ثقة الجماهير عقب تحقيق الفوز علي نادي الزمالك بالتتويج بلقب السوبر المصري .
وتابع أسامة عرابي :" فايلر يمتلك قدرات فنية ويسير على الطريق الصحيح داخل النادي الأهلي ولكن لم يتم حسم الأمر إلا في حالة خوض المباراة القادمة في تواجد الضغوط المتتالية ".
وأضاف أسامة عرابي في تصريحات خلال لقائه بفضائية " أون سبورت"، أن رينيه فايلر استطاع أن يجذب ثقة الجماهير عقب تحقيق الفوز علي نادي الزمالك بالتتويج بلقب السوبر المصري .
وتابع أسامة عرابي :" فايلر يمتلك قدرات فنية ويسير على الطريق الصحيح داخل النادي الأهلي ولكن لم يتم حسم الأمر إلا في حالة خوض المباراة القادمة في تواجد الضغوط المتتالية ".