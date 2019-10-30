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رياضة

نجم الأهلي: مستقبل فايلر مازال غامضا ولقب السوبر سبب اكتساب الثقة

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 06:30 م
فايلر المدير الفني
فايلر المدير الفني للنادي الأهلي
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حسام الحارتي
أكد أسامة عرابي ، نجم النادي الأهلي السابق ، أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي استطاع أن يقدم مستوى جيدا منذ تولي الفريق ولكن لم يتم حسم الأمر نهائيا بعد خوض مباراة في ظل الضغوط .

وأضاف أسامة عرابي في تصريحات خلال لقائه بفضائية " أون سبورت"، أن رينيه فايلر استطاع أن يجذب ثقة الجماهير عقب تحقيق الفوز علي نادي الزمالك بالتتويج بلقب السوبر المصري .

وتابع أسامة عرابي :" فايلر يمتلك قدرات فنية ويسير على الطريق الصحيح داخل النادي الأهلي ولكن لم يتم حسم الأمر إلا في حالة خوض المباراة القادمة في تواجد الضغوط المتتالية ".
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