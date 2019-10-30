Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

سفير مصر بـ جوبا يبحث مع وزيرة خارجية جنوب السودان تعزيز التعاون

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 08:56 م
محمد قدح
محمد قدح
Advertisements
أ ش أ
بحث سفير مصر الجديد بجوبا محمد قدح مع وزيرة خارجية جنوب السودان أووت دينق أشويل ، تعزيز التعاون بين البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية ، اليوم الأربعاء ، أن اللقاء تناول عددًا من الملفات الثنائية محل الاهتمام المشترك، ونتائج الاجتماع الذي عُقِدَ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ورئيس جنوب السودان سلفا كير ، على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشى يوم 23 أكتوبر الجاري، حيث أكد السفير المصري على ما عكسه هذا الاجتماع من توافق بين القيادتين السياسيتين على تطوير العلاقات الثنائية، وكذا تلاقي وجهات نظرهما حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبها، أشادت وزيرة خارجية جنوب السودان بالنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة، معربةً عن اعتزازها بخصوصية العلاقات بين البلدين.

وأشارت في هذا الصدد إلى دور مصر وجهودها لدعم جنوب السودان في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولاسيما دعم تنفيذ ترتيبات اتفاق السلام المُنَشِط في جنوب السودان، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لتعزيز السلم والأمن في محيطها الإقليمي والقارة الأفريقية بشكل عام.
Advertisements

ترشيحاتنا

عفا الله عما سلف.. إكرامي يكشف موقف الخطيب من لقاء مندوب تركي ال الشيخ

الحكومة: صرف 100 ألف جنيه تعويضات لأسر شهداء كمين تفاحة

احذر شراء تلك السيارة.. تصنيفها من الـ 10 الأخطر في العالم

المصرية للاتصالات تعلن تعويض العملاء عن كامل مدة توقف الخدمة

على طريقة مرتضى .. رضا عبدالعال لـ البدري: فين دونجا فين عبدالغني

من أجل تصحيح المسار.. الزمالك يظهر العين الحمراء لـ ميتشو.. عليك تنفيذ هذه الأمور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. 20 إطلالة مميزة لـ شام ابنة أصالة

هنتعشى إيه النهاردة.. كلوب ساندوتش مع عصير رمان

ميزة جديدة.. هشام عز العرب لـ صدى البلد: فولفو XC40 مناسبة فى مصر.. لهذا السبب