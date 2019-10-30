سفير مصر بـ جوبا يبحث مع وزيرة خارجية جنوب السودان تعزيز التعاون

بحث سفير مصر الجديد بجوبا محمد قدح مع وزيرة خارجية جنوب السودان أووت دينق أشويل ، تعزيز التعاون بين البلدين بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات.



وذكرت وزارة الخارجية المصرية ، اليوم الأربعاء ، أن اللقاء تناول عددًا من الملفات الثنائية محل الاهتمام المشترك، ونتائج الاجتماع الذي عُقِدَ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ورئيس جنوب السودان سلفا كير ، على هامش القمة الروسية الأفريقية في سوتشى يوم 23 أكتوبر الجاري، حيث أكد السفير المصري على ما عكسه هذا الاجتماع من توافق بين القيادتين السياسيتين على تطوير العلاقات الثنائية، وكذا تلاقي وجهات نظرهما حول عدد من الملفات والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.



ومن جانبها، أشادت وزيرة خارجية جنوب السودان بالنقلة النوعية التي شهدتها العلاقات الثنائية بين البلدين في الفترة الأخيرة، معربةً عن اعتزازها بخصوصية العلاقات بين البلدين.



وأشارت في هذا الصدد إلى دور مصر وجهودها لدعم جنوب السودان في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولاسيما دعم تنفيذ ترتيبات اتفاق السلام المُنَشِط في جنوب السودان، وذلك في إطار الجهود المصرية المستمرة لتعزيز السلم والأمن في محيطها الإقليمي والقارة الأفريقية بشكل عام.