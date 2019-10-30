أوزيل يعود بعد غياب .. تعرف على تشكيل آرسنال أمام ليفربول

أعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي آرسنال عن تشكيله فريقه لمواجهة ليفربول التي ستجمع الفريقين بعد قليل على ملعب أنفيلد، مساء اليوم الأربعاء، في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.



وشهدت عودة الألماني مسعود أوزيل بعد غياب طويل.



جاءت تشكيلة آرسنال كالآتي:



ماريتينز، بيليرين، هولدينج، موستافي، كولاسيناتش، تورييرا، ويلوك، مايتلاند نايلز، أوزيل، ساكا، مارتينيلي.

