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أخبار العالم

خارجية إيطاليا: نبع السلام التركية عدوان يعرض أمن بلدنا والاتحاد الأوروبي للخطر

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 09:34 م
لويجي دي مايو
لويجي دي مايو
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أ ش أ
وصف وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عملية "نبع السلام" العسكرية التركية شمال سوريا بـ"العدوان" الذي يعرض أمن إيطاليا والاتحاد الأوروبي بأكمله للخطر.

وأكد دي مايو، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية ، مساء اليوم الأربعاء، أن القارة الأوروبية مهددة "لأن المقاتلين الأجانب يمكنهم أن يصبحوا طلقاء، أو أنهم بالفعل يتمتعون بالحرية الآن".

وأشار في معرض رده على أسئلة نواب مجلس الشيوخ إلى أن "العدوان التركي هو عدوان غير مبرر يهدف إلى إحداث تغيير عرقي غير مقبول" في المناطق التي يتواجد فيها الأكراد في الشمال السوري.

وكان وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني، شدد قبل أيام على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، والإبقاء على وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
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