نابولي يتعثر أمام أتلانتا بتعادل إيجابي في الدوري الإيطالي

واصل نابولي مسلسل إهدار النقاط في الدوري الإيطالي، بعدما سقط في فخ التعادل 2-2 مع ضيفه أتلانتا، اليوم الأربعاء، في المرحلة العاشرة من عمر المسابقة.



ويتواجد نابولي، الذي عجز عن الفوز للمباراة الثانية على التوالي بالبطولة، في المركز الرابع برصيد 18 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن أتلانتا، صاحب المركز الثالث.



افتتح نيكولا ماكسيموفيش التسجيل لنابولي في الدقيقة 16، قبل أن يتعادل أتلانتا بهدف عن طريق ريمو فريلير في الدقيقة 41.



وأعاد البولندي أركاديوز ميليك أصحاب الأرض للتقدم من جديد، عقب إحرازه الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 71، لكن جوسيب إيليشيتش أحرز هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 86.