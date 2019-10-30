الدوري الإسباني.. ريال مدريد يضرب ليجانيس بهدفين في دقيقتين..فيديو

باغت نادي ريال مدريد ، ضيفه نادي ليجانيس بتسجيله هدفين في الدقائق العشر الأولى من عمر المباراة التي تقام بينهما، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.



سجل هدفي ريال مدريد اللاعبين رودريجو وتوني كروس في الدقيقتين السابعة والثامنة، بتمريرتين رائعتين من الفرنسي كريم بنزيما .



ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 18 نقطة، بينما يحتل ليجانيس المركز العشرين والأخير برصيد 5 نقاط فقط.