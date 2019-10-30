سعد الحريري يطالب أنصاره بالتعاون مع الجيش والأمن للحفاظ على الهدوء

نشر رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، طالب فيها أنصاره بالهدوء والتعاون مع الجيش وقوى الأمن وعدم إقامة الاحتفالات في الشوارع.



وكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، في تغريدته "مع تقديري لكل مشاعر التعاطف العفوية، أكرر الطلب الى جمهور تيار المستقبل ومناصريه الامتناع عن العراضات في الشوارع والتزام التعاون مع الجيش وقوى الأمن الداخلي. الحفاظ على الهدوء ومنع اي انزلاق الى الاستفزازات مهمتنا جميعا الآن".



وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهان، لـ سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف من الرئيس اللبناني بتسيير أعمال الحكومة، اليوم، يتحدث فيهما من بيت الوسط.



وفي أحد الفيديوهين يقول الحريري:"... استفادوا مني وسرقوا مني وبالآخر عم يزايدوا عليّ".



وفي الفيديو الآخر، يقول الحريري:" أديش استفادوا وأديش سرقوا مني... وصار في لايحة اليوم وكل واحد جايي حسابو باذن الله".



وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أعلن أمس في خطاب مقتضب قراره تقديم استقالته لرئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون.





