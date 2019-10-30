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رياضة

كأس الرابطة.. مانشستر يونايتد يتقدم بهدف أمام تشيلسي في الشوط الأول

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 11:08 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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إسماعيل محمود
انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي تشيلسي ومانشستر يونايتد ، بتقدم الشياطين الحمر بهدف نظيف ، وذلك في المباراة التي تجمعهما ، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الرابطة الإنجليزية.

سجل هدف مانشستر يونايتد اللاعب ماركوس راشفورد في الدقيقة 25 ، من ضربة جزاء تحصل عليها اللاعب دانيال جيمس بعد عركلة من اللاعب الإسباني ماركوس ألونسو ، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وتقام المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل نادي تشيلسي.
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