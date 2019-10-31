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أخبار البلد

تعيين بندر العامري رئيسا لمجلس الأعمال السعودي المصري خلفا للشيخ صالح كامل

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:18 ص
بندر بن محمد العامرى
بندر بن محمد العامرى
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ميس رضا
علم موقع "صدى البلد" من مصدر سعودي موثوق، بتعيين رجل الأعمال السعودى بندر بن محمد العامري، رئيسًا لمجلس الأعمال السعودي المصري للجانب السعودي؛ خلفًا للشيخ صالح كامل الذي انتهت فترته.

وسيجري الإعلان رسميًا عن تعيينه في أيام قليلة، ويشغل بندر بن محمد العامري، نائب رئيس لجنة المسئولية الاجتماعية، عضو تنفيذي المجلس السعودي الصيني.

من هو بندر العامري؟

رجل أعمال سعودى شريك مؤسس ورئيس مجلس إدارة "شركة العامرية"، شغل منصب رئيس مجموعة ماسة العامرية.

شغل منصب عضو لجنة الإسكان والتطوير فى الغرفة التجارية السعودية والشريك الإستراتيجي لـ"مصرف الإنماء" فى تطوير مشاريع الإسكان.

كما عمل فى الشرطة وقوات الطوارئ الخاصة وحصل على أكثر من 12 وسامًا ونوطًا، كما شارك فى مكافحة الإرهاب، وحصل على الشجاعة وتقاعد برتبة عقيد، وانضم إلى "كلية الملك فهد الأمنية".

يشار إلى أن الشيخ صالح كامل رأس المجلس فى نوفمبر 2014، وقد تأسس مجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/6 في مارس 1980م ، ومقره الرسمي بمدينة الرياض ليعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وبدأ المجلس في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي , وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية اعتبارا من عام 1401هـ ( 1981م ) ومنذ ذلك التاريخ وهو يخطو خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف المنوطة به.

ويتكون مجلس الإدارة من رئيس كل غرفة، إضافة إلى عضو واحد منتخب من أعضاء مجلس إدارة كل غرفة بحيث يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة ستة وخمسين عضوًا، ومدة دورة المجلس ثلاث سنوات، وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسًا ونائبين، ولا يجوز انتخاب الرئيس لمدتين متتاليتين.

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