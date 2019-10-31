لاتسيو يكتسح تورينو برباعية نظيفة في الدوري الإيطالي

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي لاتسيو وتورينو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإيطالي، والتي تقام على ملعب الأوليمبيكو، إلى فوز لاتسيو بأربعة أهداف مقابل لا شيء.





سجل فرانشيسكو أتشيربي الهدف الأول لمصلحة لاتسيو في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ثم عزز النتيجة لمصلحة لاتسيو اللاعب شيرو إيموبيلي، في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني تمكن تشيرو إيموبيلي من إضافة الهدف الثاني له والثالث لفريقة في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 90 سجل أندري بيلوتي، الهدف الرابع لمصلحة لاتسيو، لينتهي اللقاء بأربعة أهداف مقابل لا شيء.





وبهذه النتيجة يرتفع رصيد لاتسيو إلى المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بينما يبقى تورينيو في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة.





وانتهت باقى مباريات الجولة على النحو التالى:





سامبدوريا 1 Vs ليتشى 1





كاليارى 3 Vs بولونيا 2



