تعرف على موعد عرض الجزء الثاني لمسلسل عروس بيروت

أعلن القائمون على شبكة قنوات "إم بي سي"، بدء التحضير للجزء الثاني من المسلسل اللبناني "عروس بيروت" الذي حقق نجاحا كبيرا في جميع أرجاء الوطن العربي.





وقالت صفاء رزق رئيس المحتوى الدرامي لـ إم بي سي لبرنامج Mbc Trending إنه جارٍ تحضير جزء ثانٍ على أن يتم عرضه بعد شهر رمضان 2020، أي في النصف الثاني من العام الجاري.





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.





وتدور أحداث العمل بين مدينة جبيل اللبنانية والعاصمة بيروت حول عائلة ضاهر الثرية التي تعتبر واحدة من أكثر العائلات عراقة وأصالة في المدينة، وتتكوّن من السيدة ليلى (تقلا شمعون) وأبنائها فارس وخليل (جو طراد) وهادي (فارس ياغي) وجاد (جاد أبو علي).





ويضيء على العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا. قام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.