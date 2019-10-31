Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تأهب القبة الحديدية ومقلاع داود.. إسرائيل تستعد لمواجهة إيران بهذه الطريقة

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:28 ص
إسرائيل تستعد لمواجهة
إسرائيل تستعد لمواجهة إيران
Advertisements
سمر صالح
علق قائد سلاح الجو الإسرائيلي لأول مرة، على المخاوف بشأن الصواريخ الجوالة الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل وقال "عميكام نوركين" إن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي "السهم" و"الماسة" و"مقلاع داوود" و"القبة الحديدية"، موجودة في حالة تأهب.

وأضاف أن التحدي الدفاعي أصبح أكثر تعقيدًا، لأنه أضيف تهديد الصواريخ الجوالة، إلى التهديد السابق، الذي كان يقتصر على القذائف والطائرات الهجومية بدون طيار.

واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إيران، بسعيها إلى ضرب إسرائيل بصواريخ جوالة الموجهة بدقة من اليمن، حاثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على زيادة الضغط عليها.

وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال لقاءه مع بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في القدس وأوضح نتنياهو "إيران تسعى الآن إلى تطوير ذخيرة يمكن توجيهها بدقة، وصواريخ يمكن أن تضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بمحيط يتراوح بين خمسة وعشرة أمتار".

وأضاف "يريدون نشر هذه الذخيرة في العراق وسوريا، وتحويل الترسانة في لبنان، البالغة 130 ألف صاروخ إلى ذخائر موجهة بدقة".
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على سبب إلغاء عرض فيلم Joker في باريس

هذه المباراة لا تخذلنا أبدا.. تعليق مثير من ليفربول عقب الفوز أمام أرسنال

هشام جمال مطلوب على جوجل.. وإسعاد يونس: مش ابني

هربت من المنزل.. فعثرت عليها الأم على موقع أفلام إباحية

فتاة تنزلق من فوق الشلال بعدما فشل حبيبها في الإمساك بيدها.. وهذا آخر ما قالته

شاهد سميرة سعيد تتألق بإطلالات عصرية في the voice.. أي منها أجمل؟

Advertisements

شاهد.. عشرات القتلى في حريق هائل داخل قطار بـ باكستان

بالأسود.. هنا الزاهد تشعل إنستجرام بصورة تجمعها بصديق العمر

هربت من المنزل.. فعثرت عليها الأم على موقع أفلام إباحية

حادث مروع.. سر سفر ديسابر المفاجئ لـ لندن وحقيقة هروبه من بيراميدز

بحضور سعاد حسني ونادية لطفي.. ردود صادمة من الجمهور على صورة مفيد فوزي بحفل زفافه.. شاهد

بسبب السفر لقطر.. ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين

فستان قصير وبوت أسود.. مي عمر في إطلالة كلاسيك مع أصدقائها

بفستان ميتالك وحذاء لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

أخبار الفن .. أحمد فهمي يسب أحد متابعيه على إنستجرام .. وهاني شاكر يوجه رسالة نارية لـ محمد رمضان

استغلت أطفالها جنسيا.. أم تعتدي على بناتها وتبيع الفيديوهات بالإنترنت.. تفاصيل صادمة

هشام جمال مطلوب على جوجل.. وإسعاد يونس: مش ابني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسارة وزنها الزائد.. أحلام تستعرض رشاقتها في the voice .. صور

الباعة احتلوا الرصيف.. حملات إزالة في شوارع مرسى مطروح

حيوية وغير تقليدية.. 20 صورة تكشف إطلالات ميس حمدان فى عيد ميلادها