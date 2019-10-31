تأهب القبة الحديدية ومقلاع داود.. إسرائيل تستعد لمواجهة إيران بهذه الطريقة

علق قائد سلاح الجو الإسرائيلي لأول مرة، على المخاوف بشأن الصواريخ الجوالة الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل وقال "عميكام نوركين" إن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلي "السهم" و"الماسة" و"مقلاع داوود" و"القبة الحديدية"، موجودة في حالة تأهب.



وأضاف أن التحدي الدفاعي أصبح أكثر تعقيدًا، لأنه أضيف تهديد الصواريخ الجوالة، إلى التهديد السابق، الذي كان يقتصر على القذائف والطائرات الهجومية بدون طيار.



واتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو إيران، بسعيها إلى ضرب إسرائيل بصواريخ جوالة الموجهة بدقة من اليمن، حاثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على زيادة الضغط عليها.



وجاءت تصريحات نتنياهو، خلال لقاءه مع بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في القدس وأوضح نتنياهو "إيران تسعى الآن إلى تطوير ذخيرة يمكن توجيهها بدقة، وصواريخ يمكن أن تضرب أي هدف في الشرق الأوسط، بمحيط يتراوح بين خمسة وعشرة أمتار".



وأضاف "يريدون نشر هذه الذخيرة في العراق وسوريا، وتحويل الترسانة في لبنان، البالغة 130 ألف صاروخ إلى ذخائر موجهة بدقة".