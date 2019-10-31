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أخبار العالم

مصرع 62 شخصا وإصابة العشرات في حريق قطار بباكستان

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 09:38 ص
صدى البلد
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أ ش أ
لقي 62 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في إثر اندلاع حريق بأحد القطارات اليوم الخميس بمدينة "رحيم يار خان" في إقليم "البنجاب" الباكستاني.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية أن الحريق اندلع إثر انفجار أسطوانة غاز كان يحملها أحد الركاب أثناء توجه القطار من مدينة "كراتشي" إلى مدينة "روالبندي"، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تدمير ثلاث من عربات القطار.

وقد أعرب رئيس الوزراء الباكستاني "عمران خان" عن تعازيه لعائلات الضحايا جراء الحريق ، وأمر السلطات بتقديم أفضل علاج طبي للمصابين.
ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بشأن الحادث.
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