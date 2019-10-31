سد النهضة على الجدول.. بدء أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي

انطلقت صباح اليوم، الخميس، بالقاهرة، أعمال الجلسة العامة الأولى لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل السلمي، رئيس البرلمان العربي، وبحضور سامح شكري، وزير الخارجية.



ويطلع وزير الخارجية سامح شكري البرلمان العربي على آخر التطورات المتعلقة بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ظل لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد على هامش القمة الأفريقية ـ الروسية، التي عقدت خلال الفترة 23 - 24 أكتوبر الجاري في مدينة سوتشي الروسية، ودعوة الولايات المتحدة الأمريكية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ودولة إثيوبيا، لعقد اجتماع لبحث الأوضاع بشأن سد النهضة، بداية شهر نوفمبر المقبل.

