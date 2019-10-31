الصحة: إغلاق 377 منشأة طبية خاصة مخالفة خلال 10 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 377 منشأة طبية خاصة "مستشفيات ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومعامل ومراكز للأشعة" لمخالفتها الاشتراطات الطبية، أو لعدم حصولها على التراخيص اللازمة، وذلك من بداية العام 2019 وحتى شهر أكتوبر الجاري.



جاء ذلك خلال عدة حملات مفاجئة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بجميع محافظات الجمهورية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المؤسسات الطبية غير الحكومية، حفاظًا على صحة المرضى، ممن يترددون على هذه المراكز والمستشفيات، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على ارض مصر.



وقالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص: إنه تمت معاينة 39 مستشفى خاصًا جديدًا واستصدار موافقة مبدئية لها، كما تم ترخيص 30 مركز غسيل كلوي، و24 قسم قسطرة قلبية، بالإضافة إلى 16 معمل لتركيبات الأسنان، و34 مركز ليزر، كما تم منح 40 ترخيصًا لمستخدمي أجهزة الليزر من الأطباء، فضلًا عن ترخيص 310 مراكز للعلاج الطبيعي، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية خلال نفس الفترة.



وأشارت إلى أنه تم منح 40 ألفًا و649 ترخيص مزاولة مهنة شخصية لأرباب المهن الطبية، بالإضافة إلى ترخيص 310 مراكز علاج طبيعي، بالإضافة إلى استخراج 77 ترخيصًا لبنوك الدم.



و أكد "مجاهد" أن الوزارة ماضية في شن حملاتها الرقابية على كافة المنشآت الطبية غير الحكومية للتأكد من توافر الاشتراطات والمعايير الطبية الصحية، والحصول على التراخيص اللازمة لإدارة هذه المنشآت؛ مشددًا على أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي يتم رصدها، حفاظًا على صحة المرضى.

