الليلة.. علي فرج ينافس بول كول وكريم عبد الجواد يتحدى ماكين في نصف نهائي الاسكواش

يستضيف اليوم الخميس الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرام، مباراتي نصف نهائي بطولة CIB الدولية للإسكواش التي تستضيفها مصر في الفترة من 25 أكتوبر وتنتهي غدا الجمعة بإقامة اللقاء النهائي، حيث تشهد البطولة إقبالا جماهيريا كثيفا بعد ظهور قوة المباريات في الأدوار الحاسمة.



وفي السادسة والنصف مساء يلتقي المصري كريم عبد الجواد مع الويلزي جويل ماكين في مباراة صعبة وقوية، فكريم وصل إلى هذا الدور بعد أن أقصى منافسه المصري مروان الشوربجي في الدور ربع النهائي، بينما نجح ماكين في الفوز على الفرنسي بابتيست ماسوتي.



وفي الثامنة والربع تقام مباراة علي فرج المصنف الأول عالميا مع النيوزلندي بول كول المصنف الخامس على العالم، ويسعى علي فرج إلى الفوز وحصد لقب البطولة بعد انسحاب زوجته نور الطيب في بطولة العالم.