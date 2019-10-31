Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الليلة.. علي فرج ينافس بول كول وكريم عبد الجواد يتحدى ماكين في نصف نهائي الاسكواش

الخميس 31/أكتوبر/2019 - 12:30 م
على فرج لاعب منتخب
على فرج لاعب منتخب مصر للإسكواش
Advertisements
منتصر الرفاعى
يستضيف اليوم الخميس الملعب الزجاجي تحت سفح الأهرام، مباراتي نصف نهائي بطولة CIB الدولية للإسكواش التي تستضيفها مصر في الفترة من 25 أكتوبر وتنتهي غدا الجمعة بإقامة اللقاء النهائي، حيث تشهد البطولة إقبالا جماهيريا كثيفا بعد ظهور قوة المباريات في الأدوار الحاسمة.

وفي السادسة والنصف مساء يلتقي المصري كريم عبد الجواد مع الويلزي جويل ماكين في مباراة صعبة وقوية، فكريم وصل إلى هذا الدور بعد أن أقصى منافسه المصري مروان الشوربجي في الدور ربع النهائي، بينما نجح ماكين في الفوز على الفرنسي بابتيست ماسوتي.

وفي الثامنة والربع تقام مباراة علي فرج المصنف الأول عالميا مع النيوزلندي بول كول المصنف الخامس على العالم، ويسعى علي فرج إلى الفوز وحصد لقب البطولة بعد انسحاب زوجته نور الطيب في بطولة العالم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على مواجهات دور الـ 32 في بطولة العالم للإسكواش رجال اليوم

بالمواعيد.. تعرف على مباريات دور الـ 16 من بطولة مصر الدولية للإسكواش

المصنف الأول عالميا.. علي فرج يتأهل لدور الـ8 في بطولة مصر الدولية للإسكواش

خلال 24 دقيقة فقط.. رنيم الوليلى تتأهل لدور الـ8 في بطولة مصر الدولية للإسكواش

علي فرج يتأهل لنصف نهائي بطولة CIB مصر الدولية للإسكواش

اليوم.. ختام مباريات دور الثمانية من بطولتي CIB العالم ومصر الدولية للاسكواش

ترشيحاتنا

مصيبة.. نجيب ساويرس يلجأ للقضاء بسبب تصريحاته عن استقالة الحريري ..شاهد

بعد تراجع الأسعار.. قائمة بأنواع السيارات الزيرو في مصر أقل من 175 ألف جنيه.. شاهد

لحظة تحرك قطار بدون سائق فى شبين القناطر ..فيديو

اخبار الرياضة.. موقف محرج لـ الشناوي أمام شوبير.. الزمالك يرحب بعودة كهربا.. سر هروب ديسابر من بيراميدز

بقالنا 3 سنين شغالين على ده.. الرئيس السيسي: نعمل على طرح شركات للقوات المسلحة في البورصة.. فيديو

البسوا الشتوي.. الأرصاد الجوية: السبت والأحد الطقس معتدل مع سقوط الأمطار.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الشفاف.. درة تشعل إنستجرام فى أحدث جلسة تصوير

من الخليفة للورديان.. مسلسل انهيار العقارات في القاهرة والاسكندرية عرض مستمر (تفاصيل)

فورد توقف إنتاج هذا الموديل رسميا.. تعرف عليه والسبب