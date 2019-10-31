إطلالة غريبة لـ رضوى الشربينى فى الشمس

وجاءت التعليقات على الصورة:



ربنا يحميكي يارضوي ماشاء الله عليكي زي القمر وانا بحبك اووووووي

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة بإطلالة جديدة لها ترتدى أسود فى الشمس.وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلًة: "الشمس".حبيبتى ربي يعطيك العافية وطولك العمرزي القمر ياااارب يحفظك من كل شريذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".