إطلالة غريبة لـ رضوى الشربينى فى الشمس

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، صورة بإطلالة جديدة لها ترتدى أسود فى الشمس.
وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلًة: "الشمس".
حبيبتى ربي يعطيك العافية وطولك العمر
زي القمر ياااارب يحفظك من كل شر
يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".
وعلقت رضوى الشربينى على الصورة قائلًة: "الشمس".
وجاءت التعليقات على الصورة:
ربنا يحميكي يارضوي ماشاء الله عليكي زي القمر وانا بحبك اووووووي
حبيبتى ربي يعطيك العافية وطولك العمر
زي القمر ياااارب يحفظك من كل شر
يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني تقدم برنامج "هى وبس" الذى يذاع على شاشة "سى بى سى سفرة".