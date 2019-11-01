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محافظات

5 خطوات لـ التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 04:31 ص
طبيب
طبيب
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شمس يونس
تشهد محافظة الاقصر استمرار استقبال تسجيل المواطنين فى منظومة التامين الصحي الشامل وذلك منذ انطلاقها فى مطلع الشهر الحالى ، وقد تم اختيار المحافظة لتكون ضمن محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، والتي تقدم خدمة طبية بمواصفات عالمية فى جميع التخصصات باشتراكات رمزية وتتحمل فيها الدولة تكلفة علاج لغير القادرين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالاقصر انه هناك خمس خطوات التسجيل فى المنظومة وهى الخطوة الاولى التوجه إلى الوحدة أو المركز التابع لك أو الأقرب لمحل السكن لتسجيل البيانات ، والخطوة الثانية إحضار بطاقات الرقم القومي للأسرة، والخطوة الثالث إحضار شهادات ميلاد الأطفال أو صورة منها ، والخطوة الرابعة تسجيل بيانات وسيتم فتح ملف عائلي للأسرة ، والخطوة الخامسة والاخيرة هى اجراء الفحص الطبي الشامل أو تحديد ميعاد مناسب لإجرائه.

واوضح وكيل وزارة الصحة ان التسجيل يتم عبر 57 وحدة صحية في مختلف مدن وقري المحافظة، مشيرا إلى أن تلك الوحدات الصحية تمثل العمود الفقري لمنظومة التأمين الصحي الشامل، لأنه من خلالها سيتم تحويل المريض إلى المستشفيات وذلك حسب تشخيص الطبيب المتخصص بالوحدة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة ، أنه تم الانتهاء من التجهيزات لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل حيز التنفيذ ، وذلك عبر إعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لتوفير كافة المتطلبات لتطبيق المنظومة بالكامل في ست مستشفيات متنوعة ، تم اختيارها لتخدم الأهالي في المنظومة الجديدة، وذلك بجانب المراكز الطبية الخاصة المجهزة بالتراخيص والبيانات الكاملة لها وهم مستشفي الأقصر الدولي ، ومستشفى الأقصر العام الجامعي ، ومستشفى إسنا الجديدة ، ومستشفى أرمنت التخصصي ، ومستشفى العديسات الجديدة ، ومستشفى البياضية ، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الصحة .

وأعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة عن إطلاق حملة التوعية الميدانية للمنظومة بمحافظة الأقصر كإحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل للتعريف بالمنظومة والخدمات التي تقدمها لأبناء المحافظة على أن تجوب هذه الحملة كل أرجاء المحافظة من أجل زيادة الوعي المجتمعي بالمنظومة الصحية الجديدة.

وذلك في إطار الحملة التوعوية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان برعاية الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظات المرحلة الأولى. حيث تم البدء في الجولات التعريفية بمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر ، وذلك للتعريف بالمنظومة وكيفية الاشتراك بها وأهميتها للمواطنين.

وأكد السبكي أنه تم إطلاق سيارة التأمين الصحي الشامل لتجوب أنحاء المحافظة علي مدار أربعة أيام وتبدأ في اليوم الأول بمدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية واليوم الثاني مركز ومدينة إسنا واليوم الثالث مركز ومدينة أرمنت ومركز ومدينة القرنة واليوم الرابع مركز ومدينة طود ومركز ومدينة الزينية, لتوعية المواطنين وتشجيعهم على التسجيل بالمنظومة وفتح الملف العائلي عن طريق توزيع استمارات لفتح الملف العائلي ومساعدة المواطنين على ملئها بالشكل الصحيح.

وأكد السبكي أن هدف منظومة التأمين الصحي الشامل هو الوصول لكل المنتفعين وضمهم للمشروع بما يعمل على استفادتهم من الخدمات الصحية المميزة والتي سيقدمها المشروع في محافظة الأقصر بدءا من مطلع العام القادم ٢٠٢٠, مؤكدا على وجود عدد من المبادرات التي تتماشى مع الخصوصية الثقافية والتاريخية لمحافظة الأقصر سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة لزيادة الوعي بمشروع التأمين الصحي الشامل والعمل على زيادة أعداد المنضمين له من أبناء المحافظة.
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